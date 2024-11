Lanazione.it - Basket Serie B Int.. Il Consorzio Leonardo cade fra le polemiche

IlQuarrata va ko a Empoli. Contro la capolista di B Interregionale il Dany comanda per tre quarti e mezzo, poi cede alla rimonta empolese (finale 74-66). "Complimenti a Empoli, che non ha rubato niente, ma sottolineo il fatto che non ci siamo sentiti per niente tutelati dalla coppia arbitrale. L’Use ha tirato 32 liberi, noi solo 9. Nell’ultimo periodo, loro sono andati 18 volte in lunetta, noi appena 4. Sotto canestro non stati fischiati falli evidenti ed è veramente inspiegabile un tipo di comportamento del genere.Vogliamo rispetto", le parole del diesse quarratino Marco Nannini. Ambiente arrabbiato. Empoli – Quarrata 74-66 (11-20, 28-33, 47-55). Quarrata: Angelucci 10, Artioli 8, Balducci 3, Molteni 4, Calabrese 5, Diks, Regoli 10, Antonini 4, Babovic, Tiberti 22. G.