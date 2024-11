Basket Pozzecco | Mancata intensità sconfitta meritata

Leggi su Sportface.it

“Sono contento per la qualificazione, ma deluso per non aver regalato la vittoria al grande pubblico di Reggio Emilia. Complimenti all’Islanda, che ha giocato una grande partita e ha meritato di vincere. Possiamo vincere e perdere contro ogni squadra. Se non siamo intensi vincere è difficile. Abbiamo avuto poca fame, nonostante fossimo scesi in campo con un quintetto più forte di tre giorni fa”. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale Italiana diGianmarcoal termine della, indolore, contro l’Islanda nella quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2025. Anche Nicolò Melli ha commentato il match: “Giocare in Nazionale nella mia città è stato bellissimo e voglio ringraziare ancora una volta il pubblico del PalaBigi per il supporto che non ci ha mai fatto mancare nei 40 minuti.