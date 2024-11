Lanazione.it - Barbara Capovani, imbrattata con scritte offensive la targa dedicata alla psichiatra uccisa

Pisa, 27 novembre 2024 – Inconsapevolezza o, peggio, volontà di offendere la memoria? Ha poca importanza. La mano che ha sfregiato, per fortuna per pochissimo tempo, la targhetta della panchina collocata nell’area verde vicino all’arco di San Zeno in memoria di, dimostra nella migliore delle ipotesi profonda ignoranza. E che il lavoro da fare per costruire una società più civile è ancora lungo. Quella, infatti, è stata vandalizzata da qualcuno ed è accaduto in questi giorni, proprio lunedì nel giorno in cui in tutto il mondo si scende in piazza per dire noviolenza sulle donne sono partite le segnalazioni indignate per ripulirla. Su quella targhetta c’è la frase iconica del pensiero di, lada Gianluca Paul Seung, fuori dal reparto di psichiatria nell’aprile 2023: “Voglio amore”.