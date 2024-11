Liberoquotidiano.it - AdSP Mtcs, Civitavecchia verso il green con il progetto Life3H

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Il porto disi appresta a sperimentare la sua valle a idrogeno con l'utilizzo di autobus dedicati ai servizi dello scalo, frutto delcofinanziato dall'Unione Europea e denominato “Life 3H”, insieme all'altopiano delle Rocche in Abruzzo e alla città di Terni.si pone, quindi, come apripista per costruire sistemi innovativi che sfruttino l'idrogeno come elemento chiave per la transizione verde. "Siamo la prima 'Hydrogen Valley' portuale italiana", ha sottolineato il presidente dell'del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino nel corso del Workshop che si è tenuto questa mattina a Molo Vespucci. "Abbiamo creduto a un determinato tipo di sviluppo e visione in un periodo storico particolare. Nato nel 2021 comepubblico, è divenuto poi partenariato misto grazie alla lungimiranza di società che operano nel porto.