Ilfattoquotidiano.it - Adolescente uccisa dai suoi maiali dopo essere stata colpita e resa incosciente da una ‘grossa scrofa aggressiva’: addio alle 17enne Milena Shevelyova

Una “grossaaggressiva” l’ha attaccata e la ridotta in stato di incoscienza. È stato allora che gli altril’hanno sbranata. Così, appena, èdal branco dinella fattoria di famiglia nella regione di Krasnoyarsk, in Russia. La giovane si stava prendendo cura degli animali mentre igenitori si trovavano in un paese vicino. La storia la riporta il Daily Mail che spiega comeabbia riportato molteplici ferite alla testa e al corpo “provocate da morsi di maiale”.La, riporta il canale Telegram Bad News, “è morta per dissanguamento”. Quando i genitori hanno provato a chiamarla telefonicamente e non hanno ottenuto alcuna risposta, si sono preoccupati e hanno mandato un amico di famiglia a controllare: è stato lui a trovare il corpo.