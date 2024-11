Ilveggente.it - Veleno su Berrettini: non le ha mandate a dire

Leggi su Ilveggente.it

Matteo, lo ha fatto davanti a tutti: nessuno si aspettava una reazione del genere.Meritava indiscutibilmente di vincerla, quella partita. E non perché indossasse la maglia azzurra, ma perché era palpabile quanto grande fosse la sua voglia di vincere e di riscattarsi dopo aver perso, lo scorso anno, l’occasione di giocare in Nazionale. Matteoce l’ha messa tutta, dunque, e anche un po’ di più.su: non le ha(LaPresse) – Ilveggente.itLo ha fatto nel match d’esordio contro l’Argentina, in coppia con il numero 1 del mondo, ma anche nel secondo round contro l’ostica Australia. L’accesso alla finale di Coppa Davis dipendeva sostanzialmente da lui, per cui va da sé che abbia giocato portando sulle spalle un peso non indifferente. E poco importa che abbia ceduto il primo set al suo avversario, Thanasi Kokkinakis, per via di un paio di errori evitabilissimi, perché poi, si provi ail contrario, ha recuperato alla grande.