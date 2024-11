Formiche.net - Tavolo di lavoro Bpco, come si colloca l’Italia nel Copd Index? Lo spiega Rumi

Nonostante rappresenti la terza causa di mortalità a livello globale, la broncopneumopatia cronica ostruttiva () continua a essere scarsamente riconosciuta, sia nell’ambito dell’opinione pubblica che, in misura non trascurabile, nel contesto scientifico. Questa patologia non solo contribuisce in maniera significativa all’incremento dei costi sanitari diretti e indiretti, ma si caratterizza anche per un’elevata prevalenza e incidenza, oltre che per un tasso di mortalità allarmante.Le criticità che alimentano questa situazione risiedono prevalentemente nella frammentazione dei percorsi terapeutici, nella mancata omogeneizzazione delle strategie di cura e nella difficoltà di giungere a una diagnosi precoce. A ciò si aggiunge l’assenza di un approccio sistematico alla personalizzazione dei trattamenti, che costituisce un ulteriore fattore aggravante.