Ilfattoquotidiano.it - Tassista assiste a una rapina a una donna, segue gli aggressori e li fa arrestare

Ha avuto sangue freddo e buon senso ilche a Milano, dopo aver assistito a una, ha seguito glie poi chiamato la polizia che li ha arrestati. Come racconta Milano Today è tutto avvenuto domenica 24 novembre. Unadi 31 anni è stata circondata da tre uomini che le hanno strappato la catenina d’oro che aveva al collo vicino piazza Cincinnato.L’aggressione è stata notata dalche non ha perso di vista itori fino alla stazione Centrale. In via Vitruvio ha quindi chiamato il numero delle emergenze denunciato la. I tre uomini, cittadini marocchini, sono stati individuati e arrestati. Il gioiello è stato recuperato e restituito alla proprietaria, che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, dove è stata dimessa con una prognosi di sette giorni.