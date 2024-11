Ilrestodelcarlino.it - Scopre la tresca e ricatta l’ex collega: arrestata

Lugo (Ravenna), 25 novembre 2024 – E’ accusata di estorsione la 29enne, originaria di Fabriano (in provincia di Ancona) e domiciliata a Lugo, tratta in arresto lo scorso venerdì sera dai carabinieri di Lido Adriano. La donna ha minacciato di rendere nota latra un suo exe una donna sposata, se l’uomo non avesse acconsentito alle richieste di denaro. Nel mirino dellatrice è finito un suo exdi lavoro, un 45enne domiciliato a Ravenna, che avrebbe avuto una relazione extraconiugale con un’altra donna sposata. Rapporto di cui era venuta a conoscenza proprio la 29enne anconetana la quale, da quando aveva saputo della relazione, non avrebbe esitato ad avanzare una richiesta di denaro al suo ‘vecchio’. Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia da parte del 45enne (domiciliato a Ravenna per motivi di lavoro), il quale da qualche giorno aveva iniziato a ricevere una serie di messaggi di natura estorsiva dalla sua ex, già dipendente della stessa società con cui da alcuni mesi aveva cessato il rapporto di lavoro.