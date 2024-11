Lanazione.it - Partono gli eventi di approfondimento della mostra 'Hokusai' in corso a Palazzo Blu

Pisa, 25 novembre 2024 - In occasione” allestita nelle sale diBlu dal 24 ottobre 2024 fino al 23 febbraio 2025, FondazioneBlu propone un interessante programma di conferenze che si svolgeranno presso l’Auditorium, in via Pietro Toselli 27 di Pisa, durante il. Il ciclo di appuntamenti indagherà alcuni aspetti dell’arte del grande maestroe i riflessi sul collezionismo nell’Italia di fine Ottocento, con critici d'arte, storici e professori che potranno dare più ampio respiro ai temi che laoffre. Vengono proposti anche appuntamenti con la musica e con l’arte giapponese dell’ikebana. Attraverso oltre 200 opere provenienti dal Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova e dal Museo d’Arte Orientale di Venezia, oltre che da collezioni private italiane e giapponesi, la’, curata dalla professoressa Rossella Menegazzo, mette in evidenza l’eclettismo del massimo maestro del filone artistico ukiyoe, letteralmente tradotto “immagini del Mondo Fluttuante”, che ha segnato l’apice dello sviluppo dell’arte di epoca Edo (1603 – 1868) in Giappone, e la ricchezza del suo lascito evidente nelle opere dei tanti allievi che hanno continuato il suo stile, ma anche nella indiscutibile influenza che ha esercitato sull’arte europea di fine Ottocento e che continua ad avere su tanti artisti contemporanei che a lui si ispirano.