Oasport.it - Matteo Berrettini rivela su Sinner: “Lui in campo è incredibile, ma nei rapporti umani lo è di più”

Leggi su Oasport.it

La squadra italiana di tennis ce l’ha fatta, la Coppa Davis è stata nuovamente conquistata. La celebre Insalatiera, come nel 2023, sarà nuovamente nel Bel Paese e non ci sono dubbi che nel conseguimento di questi risultati i più grandi protagonisti del percorso tricolore siano statie Jannik.Il romano, dopo un periodo molto difficile a causa dei tanti infortuni, ha lavorato duro per dare un contributo importante in questa competizione e, dopo le tre vittorie in singolare nel Round Robin a Bologna, sono arrivate le affermazioni nelle Finals a Malaga, andando a comporre conun doppio fantastico, capace di scardinare la resistenza di quello argentino nei quarti di finale.Un rapporto speciale trae Jannik, con la promessa l’anno scorso che avrebbero vinto la Davis insieme, dal momento che nel 2023venne in Spagna nelle vesti di tifoso in panchina, ma non poté giocare a causa dell’ennesimo problema fisico.