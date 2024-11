Terzotemponapoli.com - Lombardo: “Il presidente De Laurentiis ed Antonio Conte a ricordare Diego”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il direttore della comunicazione della SSC Napoli, Nicola, è intervenuto su CRC, nel corso di “A Pranzo con Umberto Chiariello”. Oggi corre il quarto anno dalla morte diArmando Maradona e tante sono le iniziative dei tifosi per ricordarlo. Una fiaccolata poc’anzi si è tenuta proprio nel luogo più iconico che ricordi il Pibe de oro, il Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli. Tanti tifosi alle 21.00 si ritroveranno davanti alla Curva B “Luciano Rececconi” per una torciata in memoria del più grande della storia del calcio. Anche la SSC Napoli ha voluto omaggiare. Di seguito le parole di: “Anche Giovanni Di Lorenzo con iled”Così il direttore della comunicazione: “IlDeedhanno deciso di andare aArmando Maradona, ormai scomparso 4 anni fa.