Lettera43.it - La Terra perde la sua mini luna: inizia il viaggio verso il Sole

A due mesi dall’abbraccio gravitazionale della, l’asteroide 2024 PT5 anche noto comesi prepara a salutare il nostro pianeta. Come anticipato dagli studi della Nasa, intorno alle 17.43 italiane di lunedì 25 novembre il corpo celeste grande quanto un autobus inizierà il suodi ritornola fascia di Arjuna, a 150 milioni di chilometri dal. Attualmente a 3,2 milioni di chilometri dalla superficie terrestre, ossia nove volte più del nostro satellite naturale, non si è mai avvicinato tanto da essere catturato dalla gravità e dunque rischiare un impatto. Lo si potrà vedere – tramite telescopio – il 9 gennaio, quando transiterà per un nuovo passaggio ravvicinato, e infine un’ultima volta nel 2055 quando sparirà per sempre.La ricostruzione di un asteroide in avvicinamento alla(Getty Images).