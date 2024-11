Ilrestodelcarlino.it - La famiglia Gobbi dona 4mila Dermatologia Ravenna in memoria del figlio Enrico

, 25 novembre 2024 – “È una grande emozione ricevere questa nuovazione nella sala d’aspetto delladidedicata ad; il sostegno dei suoi genitori ci ha permesso di migliorare l’accoglienza dei pazienti all’interno della nostra struttura e di migliorare la qualità delle cure erogate. Anche quest’anno Francesca e Paride ci hanno ricordato che il nostro ruolo di medici è quello di prenderci cura sempre e nel miglior modo possibile dei nostri pazienti, in particolare i più fragili, come anziani, bambini, adolescenti e pazienti oncologici”. Sono le parole della dottoressa Michela Tabanelli, direttrice dell’unità operativa didi, in occasione della cerimonia di ringraziamento e consegna di un assegno dieuro a favore del reparto didida parte della