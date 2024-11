Ultimouomo.com - La Coppa Davis di Matteo Berrettini

È ladi, e lo è stata nonostante Jannik Sinner, che ormai sembra semplicemente appartenere a un'altra realtà: illegale.È ladi, capo-ultrà a bordo campo, con la manica tirata su a mostrare il tatuaggio della rosa dei venti, o di una spada che infila un cuore da guappo di Notre-Dame de Fleurs, fare un tifo esaltato, entusiasta anche solo di essere lì; la felicità di chi forse credeva che non ce l’avrebbe fatta, a giocare ancora sfide sportive con quel peso: sentirsi importante, poter scrivere la storia.È ladiche anche quando è in affanno non si lascia trascinare giù, cerca di stare nella partita, in attesa della sua occasione.che trova piacere nei problemi, si esalta nelle difficoltà.