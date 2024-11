Quotidiano.net - Khamenei chiede l'esecuzione di Netanyahu

"Il recente mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale contro il premier israeliano Benjamine l'ex ministro della Difesa non è sufficiente.e le autorità israeliane dovrebbero essere giustiziati per crimini di guerra". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali, durante un incontro con i membri delle forze militari volontarie Basij, affiliate alle Guardie rivoluzionarie. "Il nemico 'stupido' (Israele) pensa che il bombardamento delle aree residenziali a Gaza e in Libano sia una vittoria, ma è solo un crimine di guerra. Il nemico non ha mai ottenuto e non otterrà mai alcuna vittoria, ma al contrario la sua stupidità rafforzerà ed espanderà il fronte della resistenza", ha aggiunto. "Lo spirito e le capacità dei Basij, che emergono nei membri del fronte della Resistenza e in alcuni Paesi, sconfiggeranno sicuramente le potenze arroganti, gli Stati Uniti e l'Occidente e il regime sionista", ha affermato la Guida suprema della Repubblica islamica, citata dalla Tv di Stato.