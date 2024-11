Terzotemponapoli.com - Ignoffo: “Maradona è indimenticabile”

Giovanni, ex difensore del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni a Napoli Magazine Live, trasmissione radiofonica di approfondimento dei temi calcistici di www.napolimagazine.com. Di seguito quanto da lui dichiarato.: “La Roma contro il Napoli ha avuto tanta attenzione”Così l’ex Napoli: “. Ho avuto il piacere di conoscerlo il giorno del Ferrara Day a Napoli, è venuto nello spogliatoio ed è stata un’emozione incredibile, lo abbiamo voluto abbracciare. Non è facile lasciarlo lontano, è un uomo con una personalità fuori dalle righe e molto importante per la città. La Roma contro il Napoli ha avuto tanta attenzione, la gara poteva essere complicata per gli azzurri, ma ne sono usciti alla grande. Avere una grande fase difensiva ti porta a sfruttare al meglio le occasioni che ti capitano e questo vuol dire portare risultati a casa.