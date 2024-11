Dilei.it - Gino Cecchettin a La Volta Buona: “Il sorriso di Giulia è una delle cose più belle che ricordo”

, padre di, vittima di femminicidio, ha portato la sua storia a La, per ricordarla in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Intervistato da una commossa Caterina Balivo, ha condiviso con lucidità il dolore di una perdita incolmabile e la determinazione a trasformare questa tragedia in un’opportunità di cambiamento. “Io mi son fatto tante domande e mi son dato tante colpe. Io parlavo spesso con, ma entrambi concordavamo sul fatto che non c’era nessun pericolo, che la situazione si era risolta.”, l’illusione della normalitàha ricordato il rapporto con, descritto come una giovane donna coscienziosa e brillante, impegnata a costruirsi un futuro. “Pensavo di aver fatto leper bene. Mi son fatto tante domande e mi son dato tante colpe”.