Cuccioli abbandonati in un sacchetto, se ne salvano solo sei

Tempo di lettura: < 1 minutoLe Guardie Zoofile Ambientali della Federazione Nazionale Pro Vita e Italia Verde, durante un servizio di vigilanza nel Comune di Morra De Sanctis, in località Selvapiana, hanno rinvenuto un grande sacco di plastica abbandonato in un terreno.Le guardie ambientali, hanno visto che ilsi muoveva e si sono subito avvicinati per un controllo. Aperto il sacco con prudenza, hanno ritrovato al suo interno ottodi cane di razza maremmano in vita da poche settimane, di cui sei ancora vivi e due purtroppo deceduti.Immediatamente le Guardie Ambientali hanno chiamato il preposto ufficio veterinario dell’ASL per attivare il recupero degli animali. Sul posto sono intervenuti un veterinario e un’ambulanza per il trasporto di animali, che hanno prestato i primi soccorsi aisopravvissuti, successivamente trasferiti all’ospedale veterinario di Napoli per le cure necessarie.