Coppa del Mondo di Snowboard Parallelo, l’Italia in Cina per le prime due tappe del circuito

Leggi su Ilfaroonline.it

Mancano pochi giorni all’inizio delladeldisarà impegnata in duedeliridato. Inci saranno le gare a Mylin (30 novembre-1° dicembre) e a Yanqing (7-8 dicembre).Sono 13 gli Azzurri iscritti alle competizione e selezionati dal direttore tecnico Cesare Pisoni (9 uomini e 4 donne). Come riporta agc/coni.it ‘In campo maschile saranno protagonisti Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner e Marc Hofer mentre in quello femminile riflettori puntati su Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Elisa Caffont ed Elisa Fava’.Si disputeranno uno slalom gigantee uno slalom(specialità non olimpica).La scorsa stagioneha ottenuto ben 25 podi complessivi (22 individuali e tre a squadre).