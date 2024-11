Thesocialpost.it - Capannone va a fuoco a Tor Cervara, 50 persone evacuate

Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri in undi circa 6.000 metri quadrati a Tor, nella periferia est di Roma. L’edificio, da tempo in disuso ma parzialmente occupato e pieno di materiali di risulta, è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 22:40, richiedendo un intervento imponente da parte dei Vigili del.Operazioni di spegnimento senza sostaPer domare l’incendio, sono state mobilitate otto squadre di Vigili del, supportate da sei autobotti, di cui tre provenienti dai comandi di Latina, Viterbo e Rieti. Sul posto sono stati inviati anche il Nucleo Crrc con il Carro Schiuma, un’Autoscala, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di Turno e il Capo Turno Provinciale.Le fiamme hanno interessato non solo l’interno del, ma anche una parte dell’area esterna, che era parzialmente ricoperta di immondizia e altri materiali combustibili.