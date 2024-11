Lanazione.it - Accoltellato lungo la strada. Ventiduenne ricoverato con trenta giorni di prognosi

PERUGIA Èin ospedale, se la caverà. Sonodiche i medici del “Santa Maria della Misericordia“ hanno dato a un 22enne, arrivato al pronto soccorso in ambulanza nella serata di sabato. Ferito da una coltellata, aggredito in, fuori da un ristoranteTrasimeno Ovest, tra Olmo e Ferro di Cavallo. Aggredito da più persone, sembra, che poi si sono dileguate, lasciandolo a terra sanguinante. L’intervento del 118 ha permesso di procedere immediatamente alle cure, prima sul posto, quindi il rapido trasferimento all’ospedale, mentre i carabinieri avviavano le indagini. I militari stanno vagliando eventuali testimonianze e verificando se le telecamere di sicurezza della zona possano fornire indicazioni utili per risalire all’identità degli aggressori e, quindi, a chiarire le ragioni del ferimento.