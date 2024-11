Ilgiorno.it - Uno spettacolo di beneficenza per il riciclo di plastica in Ghana

Unodiper sostenere ildellain maniera sostenibile in. È quello che andrà in scena oggi alle 17 e poi alle 21 al teatro Manzoni dal titolo “Papà cercasi“, per la regia di Laura Maciocia con la compagnia “Dagli otto agli anta“. L’evento, realizzato a favore della Casa delle donne di Desio e dell’associazione Zenzero, che realizza centri per ildellain Africa nei quali promuove la tutela del lavoro femminile, vedrà protagonisti gli studenti del liceo e istituto tecnico Martin Luther King di Muggiò, scuola capofila per la provincia di Monza e Brianza per le tematiche ambientali, dove oltre 200 ragazzi sono impegnati in progetti dedicati ale alla tutela dell’ambiente. Scopo principale anche della compagnia teatrale è far appassionare i ragazzi a una attività creativa e mettere la loro passione al servizio della società, devolvendo il ricavato delle rappresentazioni in, a favore di associazioni di volontariato.