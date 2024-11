Gaeta.it - Sabato di controlli a Napoli: fughe, arresti e il ritmo serrato della movida

Facebook WhatsAppTwitter Nella serata diha vissuto un evento inaspettato, trasformando un normale controllo di routine in un’operazione di inseguimento per le stradecittà. I Carabinieri, impegnati in un’attività di vigilanza nei quartieri più critici, hanno dovuto fronteggiare una situazione che ha messo in luce la pericolosità dell’uso di armi tra i giovani.Caccia all’uomo nel rione sanitàL’episodio ha avuto inizio nel rione Sanità, un’area nota per le sue sfide in termini di sicurezza. Quattro ragazzi, in sella a due scooter, hanno ignorato un posto di blocco e hanno tentato la fuga, scatenando l’inseguimento da parte delle forze dell’ordine. Una volta fermati, i due più giovani, di 17 e 14 anni, sono stati trovati in possesso di coltelli a scatto. Questo ritrovamento non è solo un allerta per le autorità locali, ma un chiaro segnale che denota un preoccupante fenomeno: l’impiego di armi tra i giovaninapoletana sembra essere aumentato.