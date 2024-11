Bergamonews.it - “Le déluge”, uno sguardo malinconico su due poteri non più in grado di comunicare tra loro

Bergamo. “Dopo di me il diluvio”. Un Diluvio come atto conclusivo, ma anche di rinascita, quello protagonista di “Le– Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”, film in uscita nelle sale presentato dal regista Gianluca Jodice, giovedì 21 novembre, al cinema Conca Verde.Dopo il debutto con la figura ingombrante di D’Annunzio ne “Il cattivo poeta”, Jodice ha presentato a Bergamo una nuova immersione in una dimensione umana decadente, un nuovosull’orlo del baratro. Protagonisti di questo ultimo film sono infatti Maria Antonietta (presente nel titolo) ed il marito Luigi XVI, sovrani di Francia che da protagonisti diventano spettatori di una Rivoluzione che ha segnato le sorti dell’umanità.Jodice si ferma un attimo prima della ghigliottina, mostrando i due sovrani attraverso il tempo sospeso deiultimi mesi, dall’incarcerazione alla Torre del Tempio alle porte di Parigi insieme ai figli (1792), dopo la tentata fuga a Varennes, fino alla decapitazione.