Il messaggio del Papa all'Angelus: Gesù come Re della verità e del perdono

Facebook WhatsAppTwitter Il recentedelha portato un’importante riflessione sulla figura di, interpretato non soloRe nel senso tradizionale del termine, masimbolo die di amore. In un contesto in cui il potere viene spesso messo al centro, il pontefice invita a riconsiderare il significato di queste parole nella prospettiva cristiana, sottolineando il costantedivino e l’aspettativa di conversione.e il significato di ‘re’, ilha messo in luce il contrasto tra la concezione umana del potere e quella divina. Nella logica del mondo, le parole “re” e “mondo” sono collegate a dominazione e gloria. Tuttavia, in, il senso di queste parole si capovolge. Egli non è un re nel senso convenzionale; al contrario, è re, colui che porta undi pace e giustizia.