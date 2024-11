Ilnapolista.it - Il CorSera non capisce perché a Fonseca non si perdona mai nulla e Motta gode di particolare indulgenza

Stoccata del Corriere della Sera con Daniele Dallera al tecnico della Juventus Thiago. Ieri lo scialbo e insulso 0-0 tra Milan e Juve, una partita giudicata da tutta la stampa orribile. Per il Corriere della Sera però, anon siinvecedi una.Thiagoha uno stuolo di sostenitori sempre pronti ad esaltarloScrive Dallera:L’allenatore del Milan, che crede ancora nello scudetto, e fa bene, ma sarà meglio allora darsi una mossa, diventare più sfrontati, sconfinando magari nella maleducazione, abbandonando quel «rispetto» che è facile confondere con la noia. E così anche Thiago, ricco di idee, accompagnate e sostenute da una claque professionale, specializzata nell’esaltare il presente, anche se un po’ moscio per ora, e nel denigrare il passato, mettendoci unimpegno se si può tirare in ballo Allegri, uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano.