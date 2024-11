Ilgiorno.it - I paesi del Lodigiano rimasti senza contanti: spiragli di luce per riportare i bancomat

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, 24 novembre 2024 – Piccoli, gli istituti di credito aprono all’ipotesi di inaugurare nuovi sportelli “a scopo sociale, benché non siano un utile”. Dopo l’esplosione delavvenuta nella notte tra il 3 e il 4 novembre scorsi, ad opera dei soliti ignoti, a Valera Fratta, centro rimasto di fattoil servizio del Banco Bpm epossibilità per i residenti di prelievo di contante in generale, il caso della desertificazione degli sportelli è scoppiato di nuovo. Di fatto, i residenti, sono. Per prelevarli devono percorrere chilometri ma, soprattutto per gli anziani, il disagio è grave. Problemi analoghi si stanno vivendo a Pieve Fissiraga, Castiraga Vidardo, Marudo e Borgo San Giovanni. La critica “Le grandi banche del settore Abi, infatti, ormai investono soltanto sui grandi centri e anche ilsta soffrendo queste decisioni - spiega Ettore Necchi, segretario coordinatore della Federazione autonoma bancari italiani che, negli ultimi anni, aveva previsto la problematica, denunciandola a gran voce -.