Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Non è la Rai sotto accusa: sono incoerenti? | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Le Non è la Rai al: Pamela Petrarolo e Ilaria Galassiall’interno della casa?, Non è la Raite di incoerenza nella casaAlsi parla delle Non è la Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, i cui comportamentistati messida alcuni concorrenti all’interno della casa.voltagabbana oppure no? Dallo studio la prima a lanciare un chiaro messaggio è Beatrice Luzzi: «a me piacerebbe che la veemenza che Pamela mostra spesso si trasformasse in coraggio di giocare davvero perchè votare Federica, Clayton da cui una parte dite delle cose e di fronte alle persone dite altro, vi potreste permettere di andare più a fondo e giocare con più coraggio».Pamela Petrarolo ribatte: «mi rimane difficile capire questa cosa, mi sembra un accanimento, non solo noi abbiamo votato Clayton più volte e Federica quella sera e abbiamo accolto Federica, ma non penso che queste votazioni gli altri non le hanno fatto.