Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Javier smentisce la storia con Helena: “siamo solo amici, ma…” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Cupido ha scattato una nuova freccia nella casa del? Traedc’è stato un forte riavvicinamento ale durante la diretta del GF, Alfonso Signorini vuole capire come stanno davvero le cose.edsono una nuova coppia deledsempre più vicini ed intimi al. Nell’ultima settimana baci, carezze ed abbracci tra i due che fanno pensare all’inizio di qualcosa di speciale tra la modella brasiliana e il pallavolista. Proprioparlando diha ammesso: «vedo in lui un uomo corretto, pulito, che non esiste più. Sto imparando a dare più valore alla pazienza. Con lui non riesco a volte, ho paura.».Parole molto belle quelle diche però non sembrano sulla stessa lunghezza d’onda diche stupisce tutti rivelando di non essere interessato ad andare oltre ad un’zia con la modella.