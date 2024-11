Gaeta.it - A Mestre, il Pd sollecita la Giunta dopo l’ennesima aggressione a scopo di rapina

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo episodio di violenza a, avvenuto lungo il sottopasso di via Dante, getta nuovamente sotto i riflettori la questione della sicurezza nella città veneta. Questa volta, a fare notizia è l’subita da due operai di origine africana, colpiti e derubati da un gruppo di sei aggressori. Mentre il Partito Democratico chiede un incontro urgente con laper discutere delle misure di sicurezza, la popolazione esprime preoccupazione per la crescente incidenza di crimine nella zona.violenta enotturnaNella notte tra mercoledì e giovedì, intorno all’una e trenta, due operai stavano tornando a casa a Marghera,una lunga giornata di lavoro. Mentre attraversavano il pericoloso sottopasso di via Dante, sono stati accerchiati da un gruppo di sei individui, in gran parte di nazionalità varie.