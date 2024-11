Calciomercato.it - Tre arresti dopo i cori razzisti: è arrivato il comunicato UFFICIALE

La punizione è arrivata inevitabilmente per i supporters dei top club,aver urlato espressioni razziste: c’è anche l’annuncioIl calcio è il gioco più bello e amato del mondo, uno sport che dovrebbe unire attraverso lo spettacolo e la passione davvero tante persone e tifosi. Spesso, però, succede il contrario e viene utilizzato come mezzo per fare propaganda dell’odio e della discriminazione.Arrivano gli(LaPresse) – calciomercato.itNonostante le molte campagne che si sono succedute nel corso degli anni, il razzismo è ancora una piaga per la nostra società e anche per il calcio. E non succede solo nei campi minori, come credono in molti, ma anche in alcuni dei palcoscenici più prestigiosi sulla scena internazionale. Purtroppo, a dimostrazione di ciò che vi stiamo raccontando, è accaduto anche in Real Madrid-Barcellona, una delle partite più belle e attese al mondo.