Gaeta.it - Teramo si mobilita per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 25 novembre segna un momento cruciale per sensibilizzare la comunità sulladi genere, occasione che il Soroptimist Club dicoglie per rinnovare il proprio impegno. Federato a una campagna globale, la manifestazione si estenderà fino al 10 dicembre, affiancandosi allaper i Diritti Umani. Attraverso iniziative e attività, l’obiettivo è amplificare la voceogni forma di, promuovendo anche i diritti umani.Attività e iniziative per il 25 novembreL’apertura delle celebrazioni avverrà il 25 novembre, con la partecipazione a una cerimonia significativa. Alle ore 10:00, il Soroptimist Club diparteciperà all’inaugurazione di una panchina rossa presso la Caserma “Porrani”, su invito dell’Arma dei Carabinieri, simbolo della lottala