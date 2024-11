Spazionapoli.it - Serie A, l’Atalanta batte il Parma e supera il Napoli: la nuova CLASSIFICA

di Gian Piero Gasperini sembra essere inarrestabile: la compagine nerazzurra ha battuto ilper 3-1 e, seppur momentaneamente, ilin.I primi tre anticipi del campionato della tredicesima giornata del campionato diA danno uno scossone importante, seppur momentaneo, alladel. Gli azzurri, contro la Roma, scenderanno consapevoli che dovranno inseguire siache l’Inter in. Un successo facilissimo per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno battuto con un sonoro 5-0 l’Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi. Risultato più contenuto ma altrettanto perentorio quello imposto dalla compagine allenata da Gian Piero Gasperini ai danni del(1-3 il risultato finale in seguito al triplice fischio, avvenuto pochi minuti fa).