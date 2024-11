Gaeta.it - Ricordo e solidarietà: il governo a Sant’Angelo dei Lombardi per le vittime del terremoto del 1980

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterdei, un comune della provincia di Avellino, sarà teatro di una visita significativa oggi. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, insieme al collega Musumeci, si recherà in questa comunità per esprimere ladelall’intero territorio dell’Irpinia, che ancora vive ilindelebile del devastantedel 23 novembre. Questo evento catastrofico segnò profondamente la vita di migliaia di cittadini e lasciò una ferita aperta nel cuore della popolazione locale.Ildel sisma del 23 novembreLa data del 23 novembreè impressa nella memoria collettiva degli italiani. Undevastante colpì l’Irpinia, causando la morte di oltre tremila persone e distruggendo interi paesi. Gli effetti del sisma, che colpì con particolare violenza le province di Avellino e Salerno, furono devastanti non solo in termini di vite umane, ma anche a livello sociale e infrastrutturale.