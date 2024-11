Lanazione.it - Prefettura, controlli del territorio in Valdarno

Arezzo, 23 novembre 2024 – Si sono svolti nelle giornate di giovedì e venerdìstraordinari finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati neldel. I servizi, coordinati nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati effettuati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, come da impegno assunto in sede di Conferenza zonale del, cui ha partecipato il prefetto Clemente Di Nuzzo unitamente ai vertici provinciali delle forze dell’ordine. Idi polizia hanno interessato i maggiori centri urbani dele sono stati svolti da personale del Reparto Prevenzione Crimini di Firenze e del Commissariato di Montevarchi per quanto riguarda la Polizia di Stato, mentre per i Carabinieri sono stati impiegati militari appartenenti ai comandi dell’Arma dei Carabinieri delle varie sedi del