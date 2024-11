Panorama.it - Panorama on the road: L'orgoglio del Sud per un'Italia più forte

Una discussione sul Mezzogiorno, Matera, la Basilicata e il futuro di questa parte d'a volte guardata come "un'area in declino". È stato questo il centro del dibattito di oggi a Matera tra il direttore di, Maurizio Belpietro e il presidente della Regione, Vito Bardi in occasione del primo appuntamento con il nuovo format "on the" che ha scelto come prima tappa proprio il capoluogo lucano.Una discussione che parte da quella "voce popolare" che vuole il Mezzogiorno come una terra che spesso viene abbandonata per "andare a studiare al Nord" a cui Bardi replica sottolineando che, spesso, "anche al Nord le persone lasciano le cittàne per spostarsi altrove" ma che l'impatto su una regione come la Basilicata "può risultare piùvista la scarsa estensione territoriale".