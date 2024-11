Ilgiorno.it - Martin Garrix al Nameless Festival 2025: chi è il dj numero 1 al mondo

Leggi su Ilgiorno.it

Annone Brianza (Lecco), 23 novembre 2024 – Tre, due, uno. èuna delle guest star del prossimo, in programma da 31 maggio al 2 giugnoad Annone Brianza. Il nome del primo headliner delè stato annunciato ieri sera, venerdì: è stato lanciato come un razzo nel panorama degli eventi musicali più attesi dell'anno, al termine di un countdown scandito da tutti gli invitati, dalla Terrazzai, durante una premiere organizzata da Alberto Fumagalli, brianzolo di 39 anni, "papà" del, proprio per comunicare il primo grande ospite internazionale., al secolo Martijn Gerard Garritsen, 28 anni, olandese è attualmente considerato il dj1 al. Divenuto famoso nel 2013 con il suo primo grande successo Animals non si è mai più fermato.