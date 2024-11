Gaeta.it - Le stazioni della metropolitana di Roma inaccessibili: un problema che persiste e inquieta

continua a fronteggiare gravi problematiche relative all'accessibilità della sua rete. Diverse stazioni presentano ascensori fermi da oltre un anno e mezzo e scale mobili non operative, rendendo il percorso per i disabili e le persone con difficoltà motorie una vera sfida. Il tema è particolarmente urgente alla luce dell'imminente Giubileo, che porterà un incremento significativo nel numero di visitatori e pellegrini nella Capitale. Situazioni critiche nelle stazioni Laurentina e Libia Le stazioni di Laurentina e Libia si trovano al centro di questa crisi di accessibilità. Le scale mobili e gli ascensori di queste fermate operano solo sporadicamente, trasformando l'esperienza di navigazione delle persone con difficoltà motorie in un vero e proprio ostacolo.