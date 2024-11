Quotidiano.net - “La mia metà“, le coppie si raccontano da Concita Borrelli

"La mia trasmissione parla d’amore e rimette in campo lecomuni che la Rai aveva dimenticato". Con queste parole, 57 anni, avvocato, giornalista, autrice tv di Uno Mattina e consulente di Porta a porta, ci presenta il suo nuovo programma, La mia, che debutta oggi su Ra1due alle 17,15. Che temi tratterà il programma? "La miaparla diche si amano. Ho avuto quest’idea un anno fa, quando ho realizzato che sulla Rai ormai si vedevano soloVip. Ho pensato che sarebbe stato interessante avere un programma che riportasse in campo anche le persone comuni, magari confrontandole proprio con i Vip. E così sarà. La trasmissione è dedicata agli amori di una volta, comparati agli amori di oggi, per dimostrare che l’amore non è mai normale, ma è fatto di sacrifici, colpe, tentazioni: niente è liscio come sembra".