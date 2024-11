Gaeta.it - Incendio automobilistico a Sant’Arsenio: nessun ferito e intervento rapido dei vigili del fuoco

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, un’automobile è andata in fiamme a, comune situato nel Salernitano. L’incidente è avvenuto in Piazzetta Fiordelisi, dove un veicolo parcheggiato ha presoin circostanze misteriose. Nonostante l’impatto visivo e la preoccupazione dei residenti, fortunatamente non ci sono stati feriti durante l’episodio.L’e le prime reazioniNel momento in cui le fiamme hanno avvolto l’auto, alcuni abitanti della zona hanno allertato idel. L’dei pompieri, provenienti da Eboli, è stato tempestivo e fondamentale per domare l’prima che si diffondesse ad altri veicoli o edifici nelle vicinanze. Le squadre deidel, giunte sul posto in pochi minuti, hanno lavorato con efficienza per spegnere le fiamme che, inizialmente, sembravano destinate ad accrescere la loro intensità.