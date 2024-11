Ilrestodelcarlino.it - Edoardo Russo: "A fianco di de Pascale. Mi ha convinto perché non fugge dai problemi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Era la serata dell’8 novembre quandoha aperto il comizio di Michele dein piazzetta della Misura, l’ultimo comizio tenuto in città dal neo-governatore. Fino a marzo di quest’anno,è stato presidente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana e tuttora è presidente della consulta delle aggregazioni laicali. Suo padre Guglielmo è stato attivo in politica (era vicepresidente della Provincia), lui ha ribadito più volte che, per ora, non ha intenzione di candidarsi., quando ha conosciuto Michele de? "Qualche tempo fa per alcuni eventi fortuiti, mi sembra a un incontro di Legacoop. Lì c’è stato modo di capire chi eravamo vicendevolmente". Cosa l’ha colpita di de? "Le riposte che ha dato nelle occasioni in cui l’ho sentito e anche il modo di affrontare l’alluvione: si è messo di fronte ai cittadini, non si è sottratto al confronto.