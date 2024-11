Sport.quotidiano.net - Cremonese-Frosinone, grande attesa per lo Stroppa-bis

Non è facile cercare di anticipare quale(e con quale spirito) accompagnerà il ritorno di Giovannisulla panchina grigiorossa. La società di via Postumia, infatti, ha annunciato che il tecnico lodigiano non presenterà la gara di domani, domenica 24 novembre, in programma alle 15 allo Stadio Zini di Cremona contro il. L’intenzione è chiaramente quella di mantenere alta la concentrazione sul campo ed evitare ogni possibile distrazione in un momento tanto delicato della stagione. Fatta questa doverosa premessa, l’ipotesi prevalente è che mistertorni a riproporre l’amato 3-5-2 che, tra l’altro, sarebbe a specchio con il modulo scelto da mister Greco che, a sua volta, è subentrato da poco tempo sulla panchina dei ciociari a Vivarini. Le ultime Al di là dei numeri e delle scelte che l’ex allenatore di Monza e Crotone deciderà di adottare dopo il mese di “sosta forzata”, le note salienti di questa vigilia così particolare riguardano un attacco praticamente tutto da disegnare (Bonazzoli parte in pole-position e attende di conoscere chi giocherà al suo fianco), mentre, per il resto, il rientrante Ceccherini spera di poter mettere in difficoltà il collaudato trio centrale (Antov-Ravanelli-Bianchetti).