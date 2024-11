Gaeta.it - Coppa Davis: Jannik Sinner e Matteo Berrettini sfidano l’Australia per la vittoria

Il tennis italiano si prepara a una nuova battaglia nella. In un incontro cruciale per il proseguo del torneo,, attualmente il numero uno al mondo, si troverà a fronteggiare Alex De Minaur, un avversario già conosciuto. La giornata inizierà con il match dicontro Thanasi Kokkinakis, un confronto del tutto nuovo per il tennista romano. Con un mix di familiarità e novità, l'attenzione è tutta puntata su come si evolveranno questi match.e De Minaur: un duello collaudatoIl match trae De Minaur non è solamente un incontro qualsiasi; si tratta della nona sfida tra i due tennisti. Finora,ha avuto un dominio incontrastato, avendo vinto tutti gli otto incontri precedenti. Il primo confronto risale al 2019 durante le Next Gen ATP Finals a Milano, doveemergente ha sorprendentemente battuto il suo avversario.