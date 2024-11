Thesocialpost.it - Botti, arriva la “Bomba Sinner”: maxi sequestro nel Napoletano

Leggi su Thesocialpost.it

Nelscatta l’allarme per iillegali in vista del Capodanno. I carabinieri hanno sequestrato 486 ordigni artigianali, tra cui le pericolose “bombe”, ispirate al campione di tennis Jannik. I militari hanno scoperto il carico a Pozzuoli, nell’abitazione di un 24enne incensurato, arrestato per detenzione di materiale esplosivo.Leggi anche:-Berrettini, coppia d’oro: parola di psicologoIl blitz dei carabinieriDurante un controllo mirato, i carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno fatto irruzione nell’appartamento del giovane. Tra gli ordigni trovati, spiccano le “bombe”, riconoscibili dall’involucro arancione e caratterizzate da un peso e una potenza fuori dal normale. Il carico complessivo superava i 50 chili di esplosivi, rendendo evidente il rischio per chiunque avesse avuto a che fare con quei