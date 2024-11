Thesocialpost.it - Weekend di passione e per i viaggiatori: sciopero domani e domenica

Leggi su Thesocialpost.it

Si preannuncia un fine settimana complicato per chi utilizza il treno, a causa delloproclamato dai sindacati di base. La mobilitazione avrà inizio sabato 23 novembre alle ore 21 e si protrarrà per 24 ore, terminando24 novembre alle 21. Locoinvolgerà “tutto il personale delle società del gruppo e delle altre aziende che operano nel settore ferroviario sul territorio nazionale”, come spiegato in una nota dall’Usb. La vertenza rientra nella richiesta di rinnovo del contratto collettivo nazionale delle attività ferroviarie, portata avanti da un fronte ampio di sigle sindacali. Secondo il sindacato, le associazioni datoriali avrebbero fatto pressione sulla commissione di garanzia per limitare l’impatto delle mobilitazioni. L’Usb denuncia che il Garante avrebbe “abusato delle prerogative previste dalla legge” aumentando i servizi minimi garantiti, riducendo così la portata dello