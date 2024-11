Siete marci che schifo Grande Fratello delirio dopo la scoperta su Lorenzo Shaila e gli altri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il conflitto tra Helena eè diventato sempre più acceso, culminando in uno scontro aperto durante una serata al. Mariavittoria, Amanda, Pamela e Jessica discutono l’incidente al mattino, cercando di fare chiarezza. Mariavittoria racconta cheha messo in dubbio la sincerità dell’amicizia tra lei e Helena, suggerendo che l’avvicinamento fosse solo una strategia di gioco. Un episodio in particolare ha destato sospetti: Helena ha detto adi essere felice di vederla innamorata, ma le ha anche chiesto di indossare il microfono prima di parlarle, il che ha fatto insospettire la ballerina.ha reagito con forza e ha espresso tutto il suo risentimento.Jessica, che ha assistito alla scena, non vede nulla di strano nella richiesta del microfono, mentre Mariavittoria pensa che il cambiamento di atteggiamento da parte di Helena sia sospetto.