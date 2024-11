Lanazione.it - Scienza e Umanesimo si incontrano a Solomeo

in dialogo mercoledì sera nel teatro di. Ad animarlo, assieme all’imprenditore Brunello Cucinelli e al rettore Maurizio Oliviero, lo scienziato umanista Mauro Ferrari e la ricercatrice francese Premio Nobel per la Chimica 2020 Emmanuelle Charpentier (nella foto), che in mattinata aveva ricevuto nell’Ateneo perugino il Dottorato Honoris Causa in Biotecnologie, per i suoi studi pionieristici in materia di tecniche di editing del genoma umano. Il dibattito, moderato da Eva Crosetta, si è snodato attraverso una serie di riflessioni dedicate a quei valori fondamentali che pongonoin un rapporto di reciproca integrazione, in virtù della migliore innovazione, della sostenibilità tecnologica e dell’armonia tra tutti gli esseri. A impreziosire la serata Mauro Ferrari, assieme a dei brillanti musicisti, ha messo in scena “Ricono”, un originale spettacolo congegnato nel segno del connubio trae arte.