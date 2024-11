Lanazione.it - Operazione Tubone, passi avanti. Un altro intervento da record. Utilizzata una trivellazione speciale

Un passo fondamentale per portare verso l’obiettivo tutta la riorganizzazione della depurazione industriale del Valdarno. Si è trattato infatti di undefinito "da" dal gestore Acque spa che ha visto bypassare il torrente Nievole (tra i comuni di Monsummano e Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia), con la tecnica dellaorizzontale per 320 metri di lunghezza. È quello che è stato appena portato a termine nell’ambito dell’Accordo del cuoio per la realizzazione del cosiddetto ‘’ il maxi-collettore fognario’ che dal 2025 convoglierà i reflui di tutta la Valdinievole, di Cerreto Guidi e di parte di Fucecchio verso il depuratore industriale di Santa Croce sull’Arno. "È la prima volta che questa tecnica vienenella storia del servizio idrico italiano (e con ogni probabilità in quella dei servizi pubblici a livello europeo) per un così lungo tratto di fognatura", scrive in una nota Acque spa.