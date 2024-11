Dailymilan.it - Milan, Gerry Cardinale ora deve pagare Zvonimir Boban: la condanna

Il patron rossonerodovrà risarcire l’ex dirigente delper il licenziamento avvenuto nel marzo del 2020E alla fine della storia l’ha spuntata. Ildiè, quindi, statoto a risarcire l’ex dirigente del club di via Aldo Rossi per il licenziamento avvenuto nel marzo 2020 per “giusta causa”. Il dirigente croato aveva, infatti, fatto ricorso in Cassazione contro il suo licenziamento e ha vinto la causa, in quanto il suo allontanamento dal Diavolo è stato dichiarato “illegittimo”.inizialmente aveva vinto in primo grado, mentre l’appello era stato favorevole al. La Cassazione ha messo la parola fine sulla vicenda,ndo il club rossonero a un risarcimento da 4,825 milioni di euro. La cifra citata, però, è già stata messa a bilancio dale quindi questo non subirà alcuna variazione.